Осипова Средняя (Постникова) Раиса Федоровна
Место рожденияКировская область, Пижанский район, деревня Кушово
Дата рождения25.08.1934
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1934
Кировская область, Пижанский район, деревня Кушово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Осипов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Валерий Викторович
Отец ребёнка: Осипов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Виктор