Осипова Средняя (Постникова) Раиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Средняя (Постникова) Раиса Федоровна

Осипова Средняя (Постникова) Раиса Федоровна

Место рождения

Кировская область, Пижанский район, деревня Кушово

Дата рождения

25.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1934

Отец: Постников Федор Васильевич

Мать: Бастракова Анна Васильевна

Кировская область, Пижанский район, деревня Кушово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Осипов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Осипов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Виктор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close