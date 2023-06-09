Юрцова (Галятина) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрцова (Галятина) Александра Иванова

Юрцова (Галятина) Александра Иванова

Место рождения

Куприяниха, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Куприяниха, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Юрцов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
01.05.1915

Сын: Юрцов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Юрцов Михаил Иванов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Юрцова Антонина Михайлова

Отец ребёнка: Юрцов Михаил Иванов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно