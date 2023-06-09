Юрцова (Галятина) Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1914
Муж: Юрцов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1915
Отец ребёнка: Юрцов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Юрцова Антонина Михайлова
Отец ребёнка: Юрцов Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно