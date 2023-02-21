Гринштейн Фейга Хана Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1936
Дочь: Раскина Нелли Григорьевна
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Герш) Давыдович
Рождение ребёнка
25.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Герш) Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно