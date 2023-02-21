Гринштейн Фейга Хана Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринштейн Фейга Хана Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1936

Дочь: Раскина Нелли Григорьевна

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Герш) Давыдович

Рождение ребёнка
25.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Герш) Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гендлер Григорий (Герш) Давыдович

Смерть
Неизвестно