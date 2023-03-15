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(Башкирова) ?
(Башкирова) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Башкиров Иван
1893 г.р.
Мать
?
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Башкиров Иван
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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