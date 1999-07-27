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(Кригер) Дина
(Кригер) Дина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1999
Пол
Женский
Отец
Кригер Борис
1961 г.р.
Мать
(Шварцман) Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1999
Отец:
Кригер Борис
Мать:
Татьяна
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