Ниточкина (Ларькова) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1894
Отец: Ларьков Степан Матвеевич
Мать: Ларькова Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ниточкин Михаил Семенович
Отец ребёнка: Ниточкин Семен
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Ниточкин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ниточкин Семен
Смерть
1977