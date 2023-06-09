Ниточкина (Ларькова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниточкина (Ларькова) Анастасия Степановна

Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.12.1894

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1894

Отец: Ларьков Степан Матвеевич

Мать: Ларькова Домна Яковлевна

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ниточкин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Ниточкин Семен

Сафоново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ниточкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Ниточкин Семен

Сафоново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ниточкин Семен

Смерть
1977