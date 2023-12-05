Кулешов Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулешов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Рождение ребёнка
22.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулешова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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