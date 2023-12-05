Кулешов Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулешов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1927
Рождение ребёнка
22.05.1932
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулешова Анастасия
Смерть
Неизвестно