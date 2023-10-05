Разумная (Пивоварова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумная (Пивоварова) Евдокия Александровна

Место рождения

Трактор (Гологузовка)

Дата рождения

08.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1920

Отец: Пивоваров Александр

Мать: София Стефановна

Трактор (Гологузовка)
Бракосочетание
1939

Муж: Разумный Митрофан Егорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Разумная Валентина Митрофановна

Отец ребёнка: Разумный Митрофан Егорович

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1953

Сын: Разумный Леонид Митрофанович

Отец ребёнка: Разумный Митрофан Егорович

Сарыколь, Карабалыкский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
19.09.1954

Дочь: Мельникова Татьяна Митровановна

Отец ребёнка: Разумный Митрофан Егорович

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
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