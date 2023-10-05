Разумная (Пивоварова) Евдокия Александровна
Место рожденияТрактор (Гологузовка)
Дата рождения08.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1920
Отец: Пивоваров Александр
Мать: София Стефановна
Трактор (Гологузовка)
Бракосочетание
1939
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Разумная Валентина Митрофановна
Отец ребёнка: Разумный Митрофан Егорович
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1953
Сын: Разумный Леонид Митрофанович
Отец ребёнка: Разумный Митрофан Егорович
Сарыколь, Карабалыкский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
19.09.1954
Дочь: Мельникова Татьяна Митровановна
Отец ребёнка: Разумный Митрофан Егорович
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно