Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматянова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Шурик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мисюк Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно