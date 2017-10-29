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Шапошникова Мария Никитична
Шапошникова Мария Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.2017
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гусева Елизавета Вадимовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2017
Отец: не указан
Мать:
Гусева Елизавета Вадимовна
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