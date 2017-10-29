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Шапошникова Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2017

Отец: не указан

Мать: Гусева Елизавета Вадимовна