Полюдов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1871 ст.
Дата смертиПосле 1932
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1871 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1891 ст.
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
27.10.1893 ст.
Сын: Полюдов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Сын: Полюдов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Калачёва Мария Васильевна
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
19.05.1899 ст.
Сын: Полюдов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.
Сын: Полюдов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
08.11.1902 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
17.02.1905 ст.
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Воробьева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Сын: Полюдов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1932