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Полюдов Василий Николаевич

Место рождения

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1871 ст.

Дата смерти

После 1932

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1871 ст.

Отец: Полюдов Николай Антонович

Мать: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1891 ст.

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1893 ст.

Сын: Полюдов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Сын: Полюдов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Калачёва Мария Васильевна

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1899 ст.

Сын: Полюдов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.

Сын: Полюдов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1902 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
17.02.1905 ст.

Сын: Полюдов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Воробьева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Полюдов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Сын: Полюдов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Полюдова Евдокия Авраамовна

Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Евдокия Авраамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Смерть
После 1932