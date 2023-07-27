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Ермоленко Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ермоленко Григорий Екимович

Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Екимовна

Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермоленко Онуфрий Екимович

Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ермоленко Андрей Екимович

Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Екимовна

Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ермоленко Иван Екимович

Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Еким Иванович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно