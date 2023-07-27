Ермоленко Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ермоленко Григорий Екимович
Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Екимовна
Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермоленко Онуфрий Екимович
Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ермоленко Андрей Екимович
Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Екимовна
Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Ермоленко Еким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно