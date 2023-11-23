Меньшова (Моисеева) Александра Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшова (Моисеева) Александра Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Моисеев Варфоломей

Мать: Моисеева Ганна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшов Егор

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшов Егор

Смерть
Неизвестно
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