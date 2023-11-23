Меньшова (Моисеева) Александра Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Моисеев Варфоломей
Мать: Моисеева Ганна
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньшов Егор
Смерть
Неизвестно