Головко Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900 или 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение дочери Федора зарегистрировано в КЗ поселок Чистый Чандак Федоровского района Костанайской области, в 1941 году. Потом он ушёл на ВОВ и числился пропавшии без вести. И вот оказалось, что моя ... Показать все
Смерть
Неизвестно