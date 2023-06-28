Головко Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900 или 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение дочери Федора зарегистрировано в КЗ поселок Чистый Чандак Федоровского района Костанайской области, в 1941 году. Потом он ушёл на ВОВ и числился пропавшии без вести. И вот оказалось, что моя ... Показать все
Смерть
Неизвестно