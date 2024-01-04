Морозова (Чаженгина) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения23.06.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1984
Отец: Чаженгин Александр Николаевич
Мать: Чаженгина Вера
Бракосочетание
24.06.2006
Рождение ребёнка
23.11.2006
Сын: Морозов Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Морозов Роман Владимирович
Рождение ребёнка
11.09.2011
Дочь: Морозова Таисия Романовна
Отец ребёнка: Морозов Роман Владимирович
Рождение ребёнка
27.05.2013
Отец ребёнка: Морозов Роман Владимирович