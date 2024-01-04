Морозова (Чаженгина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Чаженгина) Александра Александровна

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Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

23.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1984

Отец: Чаженгин Александр Николаевич

Мать: Чаженгина Вера

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
24.06.2006

Муж: Морозов Роман Владимирович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.11.2006

Сын: Морозов Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Морозов Роман Владимирович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.09.2011

Дочь: Морозова Таисия Романовна

Отец ребёнка: Морозов Роман Владимирович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.05.2013

Сын: Морозов Степан Романович

Отец ребёнка: Морозов Роман Владимирович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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