Малкова (Пикина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова (Пикина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Фомино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.07.1926

Дата смерти

22.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926

Отец: Пикин Фёдор Львович

Мать: Пикина Евдокия Ивановна

Фомино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.04.1954

Дочь: Паничева Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Малков Валентин Иванович

Кукобой, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Валентин Иванович

Смерть
22.05.2002
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