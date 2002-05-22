Малкова (Пикина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1926
Дата смерти22.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926
Отец: Пикин Фёдор Львович
Мать: Пикина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1954
Дочь: Паничева Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Малков Валентин Иванович
Кукобой, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2002