Богданова Сахипямал Фаттахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Сахипямал Фаттахетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
16.10.1919

Сын: Богданов Ахияретдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Богданов Абзал Камалетдинович

Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Богданова) Рахима Камалетдинова

Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович

Смерть
Неизвестно

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