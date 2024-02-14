Богданова Сахипямал Фаттахетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1919
Сын: Богданов Ахияретдин Камалетдинович
Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Богданов Абзал Камалетдинович
Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Богданова) Рахима Камалетдинова
Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович
Смерть
Неизвестно