Чередниченко Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1923
Дата смерти19.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1947
Дочь: Компанец Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1954
Сын: Компанец Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1954
Сын: Компанец Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1958
Дочь: Компанец Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Компанец Николай Васильевич
Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич
Смерть
19.07.1982