Чередниченко Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередниченко Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1923

Дата смерти

19.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1947

Дочь: Компанец Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Компанец Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Компанец Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1958

Дочь: Компанец Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Компанец Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Компанец Николай Васильевич

Отец ребёнка: Компанец Василий Николаевич

Смерть
19.07.1982