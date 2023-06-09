Коваленко Ефим Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти07.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Полина Теретьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1956
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область