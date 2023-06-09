Коваленко Ефим Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Ефим Ермолаевич

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Место рождения

Новоосиново, Харківська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

07.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоосиново, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Полина Теретьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Полина Теретьевна

Смерть
07.02.1956
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область