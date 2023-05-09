Ширяева Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширяев Александр Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.?
Дочь: Малышко Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан