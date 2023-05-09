Ширяева Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширяев Александр Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.?

Дочь: Малышко Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан