(Уралёва) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уралёва) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.
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Дети

1954 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924

Отец: Уралёв Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1954

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Васильев Георгий

Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Георгий

Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.03.1960

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Васильев Георгий

Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Вадим

Отец ребёнка: Васильев Георгий

Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
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