(Уралёва) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924
Отец: Уралёв Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1954
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Васильев Георгий
Рождение ребёнка
20.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Георгий
Рождение ребёнка
14.03.1960
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Васильев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Вадим
Отец ребёнка: Васильев Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно
Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край