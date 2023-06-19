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Овсянникова (Овсянникова (Селезнева) Селезнева) Наталья Федоровна
Овсянникова (Овсянникова (Селезнева) Селезнева) Наталья Федоровна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1878
Пол
Женский
Отец
Селезнев Федор Петрович
1851 г.р.
Мать
(Селезнева) Елена Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Селезнев Федор Петрович
Мать:
Елена Антоновна
Бердянск
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