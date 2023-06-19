Овсянникова (Овсянникова (Селезнева) Селезнева) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянникова (Овсянникова (Селезнева) Селезнева) Наталья Федоровна

Овсянникова (Овсянникова (Селезнева) Селезнева) Наталья Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Селезнев Федор Петрович

Мать: Елена Антоновна