Кобец Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1984
Отец: Одегов Сергей Борисович
Мать: Одегова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.2003
Дочь: Кобец Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Кобец Сергей Генадьевич
Рождение ребёнка
24.12.2007
Дочь: Кобец Любава Сергеевна
Отец ребёнка: Кобец Сергей Генадьевич
Рождение ребёнка
24.07.2016
Дочь: Кобец Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Кобец Сергей Генадьевич