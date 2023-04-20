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Кобец Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1984

Отец: Одегов Сергей Борисович

Мать: Одегова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.2003

Дочь: Кобец Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Кобец Сергей Генадьевич

Рождение ребёнка
24.12.2007

Дочь: Кобец Любава Сергеевна

Отец ребёнка: Кобец Сергей Генадьевич

Рождение ребёнка
24.07.2016

Дочь: Кобец Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Кобец Сергей Генадьевич