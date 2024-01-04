Карякина (Казакова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякина (Казакова) Анна Алексеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.06.1909

Дата смерти

08.10.1991

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

С 1879 по 1881 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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С 1932 по 1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909

Отец: Казаков Алексей Алексеевич

Мать: Казакова Анастасия Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.01.1930

Муж: Карякин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карякин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
С 1932 по 1939

Дочь: Карякина ??? Дмитриевна

Отец ребёнка: Карякин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карякин Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.10.1991
Москва, город федерального значения Москва
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