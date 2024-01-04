Карякина (Казакова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1909
Дата смерти08.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909
Бракосочетание
23.01.1930
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карякин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
С 1932 по 1939
Дочь: Карякина ??? Дмитриевна
Отец ребёнка: Карякин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карякин Дмитрий Васильевич
Смерть
08.10.1991