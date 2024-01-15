Коровин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Коровин Алексей Савинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коровин Александр Иванович
Мать ребёнка: Коровина Акулина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Акулина
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Коровина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Акулина
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1857