Коровин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Коровин Алексей Савинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Коровин Александр Иванович

Мать ребёнка: Коровина Акулина

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Акулина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Коровин Денис Иванович

Мать ребёнка: Коровина Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Акулина

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1857
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