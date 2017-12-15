Тумаркин Генрих Целестинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти15.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Professor of Mathematics
Смерть
15.12.2017
Santa Barbara, California United States