Тумаркин Генрих Целестинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумаркин Генрих Целестинович

Тумаркин Генрих Целестинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

15.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: Тумаркин Целестин Моисеевич

Мать: Тумаркина Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Professor of Mathematics
Смерть
15.12.2017
Santa Barbara, California United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close