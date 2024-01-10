(Акиева) Алягуль
Место рожденияд.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шафиев Бахтияр
Отец ребёнка: Муртазин Шафей
Малое Рыбушкино, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муртазин Шафей
Смерть
Неизвестно