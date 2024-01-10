(Акиева) Алягуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Акиева) Алягуль

Место рождения

д.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1763

Сын: Шафиев Бахтияр

Отец ребёнка: Муртазин Шафей

Малое Рыбушкино, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртазин Шафей

Смерть
Неизвестно
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