Скобло Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Альтман Хава Ароновна
Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Скобло Раиса Ароновна
Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Скобло Шейна Ароновна
Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич
Рождение ребёнка
08.03.1886
Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
1900