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Скобло Эстер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Альтман Хава Ароновна

Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Скобло Раиса Ароновна

Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Скобло Шейна Ароновна

Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич

Рождение ребёнка
08.03.1886

Сын: Скобло Аркадий Аронович

Отец ребёнка: Скобло Арон Янкелевич

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
1900