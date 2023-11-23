Царева Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Никита Федоров

Отец ребёнка: Царев Федор Федоров

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья Федорова

Отец ребёнка: Царев Федор Федоров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Царев Сергей Федоров

Отец ребёнка: Царев Федор Федоров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Сергей Федоров

Отец ребёнка: Царев Федор Федоров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Тарас Федоров

Отец ребёнка: Царев Федор Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царев Федор Федоров

Смерть
Неизвестно
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