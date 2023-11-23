Царева Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Никита Федоров
Отец ребёнка: Царев Федор Федоров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья Федорова
Отец ребёнка: Царев Федор Федоров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Царев Сергей Федоров
Отец ребёнка: Царев Федор Федоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сергей Федоров
Отец ребёнка: Царев Федор Федоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Тарас Федоров
Отец ребёнка: Царев Федор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царев Федор Федоров
Смерть
Неизвестно