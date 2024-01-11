Халитов Галинур Галиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Галинур Галиуллович

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халитов Галиулла Гибатович

Мать: Халитова Миникамал

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Минигуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Минигуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Минигуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Минигуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Минигуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Минигуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халитова Минигуль

Смерть
Неизвестно
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