Халитов Галинур Галиуллович
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халитов Галиулла Гибатович
Мать: Халитова Миникамал
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халитова Минигуль
Смерть
Неизвестно