Карева Ксения Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарева Ксения Родионова

Карева Ксения Родионова

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Карев Яков Федосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Карев Прокопий Яковлев

Отец ребёнка: Карев Яков Федосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.

Сын: Карев Фома Яковлев

Отец ребёнка: Карев Яков Федосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Яков Федосиевич

Смерть
Неизвестно