Карева Ксения Родионова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Карев Яков Федосиевич
Рождение ребёнка
06.07.1891
Отец ребёнка: Карев Яков Федосиевич
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.
Сын: Карев Фома Яковлев
Отец ребёнка: Карев Яков Федосиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно