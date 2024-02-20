Белый Павел
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, х.Закотный
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, х.Закотный
Бракосочетание
06.11.1892
Жена: Белая Марфа Федоровна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно