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Белый Павел

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, х.Закотный

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, х.Закотный
Бракосочетание
06.11.1892

Жена: Белая Марфа Федоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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