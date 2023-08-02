Рябинов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мухина Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябинова Евдокия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Рябинов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Рябинова Евдокия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рябинов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Рябинова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Мухина Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябинова Евдокия
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: Волкова Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябинова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Рябинова Евдокия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Коляскина Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябинова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябинова Евдокия
Смерть
1968