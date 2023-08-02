Рябинов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мухина Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябинова Евдокия

Рождение ребёнка
1914

Сын: Рябинов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Рябинова Евдокия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рябинов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рябинова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Мухина Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябинова Евдокия

Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: Волкова Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябинова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Рябинов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Рябинова Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Коляскина Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябинова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябинова Евдокия

Смерть
1968
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