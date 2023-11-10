Пилюков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПилюков Александр Петрович

Пилюков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

08.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1927

Жена: Пилюкова Ефросинья Алексеевна

Смерть
08.11.1941
Муж Пилюков Александр Петрович 1904 года рождения, погиб в плену 8 ноября 1941 года в Германии, лагерь Шталаг XD(310) Wietzendorf . Пленные солдаты жили в норах-землянках, которые сами себе вырыли на ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close