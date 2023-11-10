Пилюков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти08.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1927
Смерть
08.11.1941
Муж Пилюков Александр Петрович 1904 года рождения, погиб в плену 8 ноября 1941 года в Германии, лагерь Шталаг XD(310) Wietzendorf . Пленные солдаты жили в норах-землянках, которые сами себе вырыли на ... Показать все