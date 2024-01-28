Панов Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Вадим Владимирович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1967 г.р.

Дети

1991 г.р.
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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Панов Владимир Иванович

Мать: Панова Александра Григорьевна

Россия
Бракосочетание
20.12.1990

Жена: Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
20.07.1991

Дочь: Гуслякова Тамара Вадимовна

Мать ребёнка: Зинаида Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Жена: Панова Людмила Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Панова Людмила Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Людмила Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Людмила Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Зинаида Александровна

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