Матвеев Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Андрей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1909

Дата смерти

18.07.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1948

Дочь: Намаконова Намаконова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна-Головко Михайловна

Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
18.07.1969
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