Матвеев Андрей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1909
Дата смерти18.07.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1948
Дочь: Намаконова Намаконова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна-Головко Михайловна
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
18.07.1969