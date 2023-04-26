Иванов Дмитрий Викторович
Место рожденияКузнецова, д.7, , , сергиев посад, МО Russian Federation
Дата рождения23.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1988
Кузнецова, д.7, , , сергиев посад, МО Russian Federation
Образование
2005
Средняя школа №12
Образование
2006
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Работа или профессия
?.07.2010
Калужский турбинный завод
Техник-конструктор
Работа или профессия
?.02.2012
НПО им. Лавочкина
Инженер-конструктор 2-й категории
Работа или профессия
?.09.2016
АО Азимут
Ведущий инженер
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
калуга, Калужская обл. Russian Federation