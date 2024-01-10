Марьям Шайхетдиновна
Место рожденияс.Большие Тарханы Больше-Тарханской вол. Симбирского уезда Симбирской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Большие Тарханы Больше-Тарханской вол. Симбирского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1924
Сын: Измайлов Иштыряк Гарифович
Отец ребёнка: Измайлов Гариф
Татарская АССР, Больше-Тарханский р-н, с. Б.-Тарханы
Рождение ребёнка
05.07.1928
Дочь: Рауза Гарифовна
Отец ребёнка: Измайлов Гариф
с.Большие Тарханы Тетюшского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гизятов Альфред Гумерович
Отец ребёнка: Гизятов Гумер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гизятов Гумер
Смерть
Неизвестно