Марьям Шайхетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьям Шайхетдиновна

Марьям Шайхетдиновна

Место рождения

с.Большие Тарханы Больше-Тарханской вол. Симбирского уезда Симбирской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Большие Тарханы Больше-Тарханской вол. Симбирского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1924

Сын: Измайлов Иштыряк Гарифович

Отец ребёнка: Измайлов Гариф

Татарская АССР, Больше-Тарханский р-н, с. Б.-Тарханы
Рождение ребёнка
05.07.1928

Дочь: Рауза Гарифовна

Отец ребёнка: Измайлов Гариф

с.Большие Тарханы Тетюшского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гизятов Альфред Гумерович

Отец ребёнка: Гизятов Гумер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гизятов Гумер

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close