Ознобихина (Ильина) Ольга Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ознобихина (Ильина) Ольга Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Игорь Игоревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова (Ознобихина) Оксана Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ознобихин Сергей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ознобихин Пётр

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