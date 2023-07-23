Хаверинен Агнетта Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тикка Самуил Самойлович
Мать: Малинен Эльза-Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травникова Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охтанен Федор
Отец ребёнка: не указан