Хаверинен Агнетта Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаверинен Агнетта Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тикка Самуил Самойлович

Мать: Малинен Эльза-Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травникова Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охтанен Федор

Отец ребёнка: не указан