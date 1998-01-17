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Новиков Алексей

Место рождения

Дуала

Дата рождения

17.01.1998

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1998

Отец: Новиков Андрей

Мать: Новикова Галина

Дуала