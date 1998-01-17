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Новиков Алексей
Новиков Алексей
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Место рождения
Дуала
Дата рождения
17.01.1998
Пол
Мужской
Отец
Новиков Андрей
1965 г.р.
Мать
Новикова (Жукова) Галина
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1998
Отец:
Новиков Андрей
Мать:
Новикова Галина
Дуала
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