Скрипникова Любовь Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипникова Любовь Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1945

Дата смерти

12.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1945

Отец: Скрипников Ефим Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1965

Дочь: Ряхина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ряхин Иван Федорович

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряхин Иван Федорович

Смерть
12.03.1970
Бердичев, Житомирська область
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