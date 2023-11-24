Скрипникова Любовь Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1945
Дата смерти12.03.1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1945
Отец: Скрипников Ефим Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1965
Дочь: Ряхина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ряхин Иван Федорович
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряхин Иван Федорович
Смерть
12.03.1970
Бердичев, Житомирська область