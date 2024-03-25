Нуждин Егор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНуждин Егор Андреев

Нуждин Егор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуждин Андрей Филиппович

Мать: Любовь Семеновна (Степанова)

Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Мария Павлова

д.Клёмово
Рождение ребёнка
27.05.1905

Сын: Нуждин Иван Егоров

Мать ребёнка: Мария Павлова

г.Москва
Рождение ребёнка
06.02.1913

Сын: Нуждин Павел Егоров

Мать ребёнка: Мария Павлова

д.Клёмово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Петр Егоров

Мать ребёнка: Мария Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close