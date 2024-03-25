Нуждин Егор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Мария Павлова
д.Клёмово
Рождение ребёнка
27.05.1905
Сын: Нуждин Иван Егоров
Мать ребёнка: Мария Павлова
г.Москва
Рождение ребёнка
06.02.1913
Сын: Нуждин Павел Егоров
Мать ребёнка: Мария Павлова
д.Клёмово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуждин Петр Егоров
Мать ребёнка: Мария Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павлова
Смерть
Неизвестно