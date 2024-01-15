Черепанов Степан Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Степан Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Черепанов Иван Степанович

Мать ребёнка: Черепанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Черепанов Абрам Степанович

Мать ребёнка: Черепанова Татьяна Ивановна

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1823
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