Черепанов Степан Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Черепанов Иван Степанович
Мать ребёнка: Черепанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Черепанов Абрам Степанович
Мать ребёнка: Черепанова Татьяна Ивановна
Место жительства
С 1820
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823