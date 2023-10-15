Седых Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седых Борис
Мать: Седых Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седых Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седых Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седых Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно