Седых Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седых Борис

Мать: Седых Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седых Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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