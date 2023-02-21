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Панченко Владимир Леонидович
Панченко Владимир Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Панченко Леонид Романович
Мать
Панченко Вера Константиновна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Панченко Леонид Романович
Мать:
Панченко Вера Константиновна
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