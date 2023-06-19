Кукушкин Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.11.1970
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1970
Рождение ребёнка
16.07.1995
Сын: Кукушкин Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Кукушкина Светлана
Рождение ребёнка
01.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукушкина Светлана
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Кинешма