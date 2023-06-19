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Кукушкин Евгений Владимирович

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

11.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1970

Отец: Кукушкин Владимир Евгеньевич

Мать: Кукушкина Зоя Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.07.1995

Сын: Кукушкин Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Кукушкина Светлана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Светлана

Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Кинешма