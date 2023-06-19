Грибова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903
Георгиевская церковь Моцкий приход Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1905
Сын: Грибов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Грибов Георгий Петрович
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно