Грибова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибова Мария Николаевна

Грибова Мария Николаевна

Место рождения

Остров, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.03.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Остров, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Грибов Георгий Петрович

Георгиевская церковь Моцкий приход Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Грибов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Грибов Георгий Петрович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно