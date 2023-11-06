Рязанова (Пинегина) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Пинегина) Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрова Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Рязанов Илья Полиевктович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Цивилёва Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Рязанов Илья Полиевктович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Блокада. Пискаревское кладбище
Смерть
1905
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