Рязанова (Пинегина) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрова Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Рязанов Илья Полиевктович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Цивилёва Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Рязанов Илья Полиевктович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Блокада. Пискаревское кладбище
Смерть
1905