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Жерносеков Виктор Семенович

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Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

06.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1954

Отец: Жерносеков Семен Васильевич

Мать: Тарасова Татьяна Герасимовна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Отец - Жерносеков Семен Васильевич 1917 г.р. Мать - Тарасова Татьяна Герасимовна 1922 г.р.
Рождение ребёнка
08.02.1982

Дочь: Жерносекова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерносекова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Янова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янова Наталья Николаевна

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