Жерносеков Виктор Семенович
Место рождения
Дата рождения06.05.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1954
Отец - Жерносеков Семен Васильевич 1917 г.р. Мать - Тарасова Татьяна Герасимовна 1922 г.р.
Рождение ребёнка
08.02.1982
Дочь: Жерносекова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерносекова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Янова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янова Наталья Николаевна